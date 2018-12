© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nome nuovo per il mercato del Benevento in vista di gennaio. Secondo quanto riportato da Calcioealtro.it il club sannita avrebbe messo nel mirino Pasquale Mazzocchi, esterno classe 1995 del Perugia e con un passato al Parma. L’esterno è l’obiettivo principale per le fasce, ma l’operazione potrà entrare nel vivo solo con l’eventuale uscita di un terzino. In lista potrebbe esserci Bright Gyamfi, magari per una cessione in prestito che assicuri anche continuità al ghanese.