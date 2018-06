Benevento, per Sprocati la chiave di volta può essere Memushaj

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe essere Ledian Memushaj la chiave di volta per il futuro di Mattia Sprocati. Secondo quanto riportato da Il Mattino nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto fra Claudio Lotito, co-patron della Salernitana, e Oreste Vigorito, presidente del Benevento, per parlare del possibile sbarco dell'attaccante alla corte di Christian Bucchi. Sul piatto, per convincere Lotito, i sanniti avrebbero messo sul piatto oltre ad un'offerta economica anche il cartellino del centrocampista albanese, considerato da Stefano Colantuono la prima scelta per il suo centrocampo della prossima stagione.