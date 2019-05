Chiusa la stagione di B del Benevento il club sannita dovrà nei prossimi giorni capire se ripartire o meno con Cristian Bucchi in panchina, ma non solo. C'è da costruire la rosa per il prossimo anno, quello che vedrà il Benevento nuovamente fra le favorite per la promozione in Serie A.

In questo senso dalle colonne de Il Mattino arrivano due notizia su quello che sarà il roster sannita per il 2019/2020. La prima riguarda Andres Tello, centrocampista colombiano sul quale la Juventus ha rinunciato a diritto di riacquisto del cartellino ceduto alla società del presidente Vigorito lo scorso anno. La seconda notizia, invece, è sul portiere Manuel Montipò che, nonostante l'obbligo di riscatto dal Novara decaduto con la mancata promozione del club campano in Serie A, rimarrà anche in futuro a difendere i pali giallorossi. Il Benevento ha infatti deciso di riscattarne il cartellino per circa un milione.