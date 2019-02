Benevento-Pescara, le formazioni: Pillon con le 3M. 2 punte per Bucchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benevento e Pescara aprono il turno infrasettimanale di Serie B in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa alla Serie A. Il tecnico dei sanniti Cristian Bucchi punta sulla coppia Insinge-Coda in avanti con Buonaiuto e Bandinelli mezzali pronte a inserirsi. Maggio e Letizia presidiano le corsie laterali, mentre davanti a Montipò spazio al trio Tuia-Volta-Caldirola. Pillon in avanti si affida al trio Mancuso-Monachello-Marras, da capire se in linea o con l'ex Alessandria alle spalle delle due punte. Dietro Scognamiglio al fianco di Gravillon, in mezzo al campo c'è Crecco. Queste le formazioni ufficiali:

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Volta, Caldirola; Maggio, Buonaiuto, Crisetig, Bandinelli, Letizia; Insigne, Coda. A disposizione: Gori, Zagari, Del Pinto, Antei, Viola, Costa, Gyamfi, Goddard, F. Ricci, Asencio, Armenteros, Vokic. Allenatore: Bucchi

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Crecco; Mancuso, Monachello, Marras. A disposizione: Kastrati, Campagnaro, Capone, Bellini, Pinto, Bettella, Bruno, Perrotta, Antonucci, Melegoni, Del Sole, Sottil. Allenatore: Pillon