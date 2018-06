Benevento, piace il giovane Gori della Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

Un giovane della Primavera della Fiorentina nel mirino del Benevento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio il club sannita ha messo nel mirino Gabriele Gori, attaccante che nella stagione in corso ha messo insieme 24 gol in tutte le competizioni giocate. L'operazione, sulla base del prestito, sembra essere in dirittura d'arrivo.