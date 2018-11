© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano Il Mattino scrive del Benevento di mister Bucchi, impegnato domani a Carpi. "In Emilia la panchina numero 150", il titolo del giornale nelle proprie pagine sportive in merito alla carriera da tecnico dell'ex attaccante di Napoli e Modena. Sono 149 i match in panchina finora per Bucchi: 47 vittorie e altrettante sconfitte finora, con 55 pareggi il ruolino di marcia dell'allenatore delle streghe.