Benevento-Pordenone, i convocati di Inzaghi: solo 18 i disponibili. Rosa falcidiata dalle assenze

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la gara di domani, il big match contro il Pordenone, in programma allo stadio "Vigorito".

Rosa falcidiata dalle assenze, con Volta e Schiattarella appiedati dal giudice sportivo, e un centrocampo orfano anche degli infortunati Kragl, Tello e Vokic; in difesa, invece, oltre ai lungodegenti Antei e Tuia, out anche Gyamfi.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Gori, Manfredini, Montipò

Difensori: Barba, Caldirola, Letizia, Maggio, Pastina, Rillo

Centrocampisti: Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Viola

Attaccanti: Coda, Di Serio, Moncini, Sau.