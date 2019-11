© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Seriebnews.it in casa Benevento non si starebbe lavorando solo al rinnovo del centravanti Coda, ma anche a quello di uno dei giocatori più esperti della rosa giallorossa come Christian Maggio. Il terzino, nonostante i quasi 38 anni, è uno degli elementi irrinunciabili del tecnico Filippo Inzaghi e per questo potrebbe presto vedere il proprio contratto, in scadenza nel 2020, per un’altra stagione.