© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Puggioni potrebbe salutare il Benevento entro la fine di gennaio. Il Mattino scrive che il portiere, prossimo ai 38 anni, è stato chiesto dal Cosenza ma il ragazzo non è molto allettato e il trasferimento potrebbe essere concretizzato solo se i sanniti si accollassero parte dell'ingaggio. Se l'ex Sampdoria andasse via, non verrebbe sostituito: Pier Graziano Gori verrebbe promosso vice-Montipò e il giovane ex Spezia e Napoli Gennaro Zagari, classe 2001 e ingaggiato a settembre, sarebbe il terzo portiere.