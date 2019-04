© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Ricci, ala del Benevento, ha commentato nel post-gara la prestazione contro il Carpi. "Speravo di giocare dopo Ascoli, sono contento di come è andata perché ho voglia di sentirmi un calciatore importante per la squadra. Il mister ci ha detto di giocare sereni. Sapeva che ci giocavamo tanto, ma dovevamo viverla in maniera tranquilla e portare le tensioni fuori da tutto. Il rigore? L'ho cercato, dovevamo fare il terzo gol a tutti i costi. Spero di sbloccarmi e trovare la rete personale il prima possibile. Tornando alla partita, siamo stati bravi a segnare subito. Dopo il pareggio del Carpi non ci siamo disuniti riuscendo a segnare altri due gol. Ci prendiamo questi tre punti e pensiamo al Perugia", le parole riportate da Ottopagine.it.