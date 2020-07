Benevento, Rillo: "Sognavo questo momento da otto anni. Ringrazio il mister e la società"

Benevento-Livorno è stata l'occasione per tanti giovani di mettersi in mostra. Uno di questi è Francesco Rillo, giovane terzino giallorosso, che ha raccontato le sue impressioni a fine parita ai microfoni di Ottochannel:"È stata un'emozione unica partire dal primo minuto, soprattutto perché beneventano e tifoso di questa squadra. Sognavo da otto anni questo momento, ringrazio la società e il mister. Mi alleno tutti i giorni per dimostrare le mie qualità e mettere in difficoltà l'allenatore, poi è chiaro che la presenza di tanti campioni aiuta e non poco nel percorso di crescita.

Sul settore giovanile

"In otto anni mi sono trovato benissimo. Il presidente Vigorito ci è stato sempre vicino, fornendoci le strutture adatte per fare bene. Gradualmente si potrà ambire a grandi livelli, cercando di emulare l'Atalanta"