Benevento, Sagna può rinnovare: "Devo decidere con club e famiglia"

Bacary Sagna ha parlato del suo futuro a Sky Sports UK. "Ho parlato con la società, ho la possibilità di firmare di nuovo con il Benevento ma ancora non lo so. La mia famiglia, però, ha bisogno di pensare più tempo dove stare ma devo parlare col mio procuratore, con la società, non lo so...".