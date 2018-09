Benevento, Salernitana asfaltata. Il Mattino: "Un derby di gloria"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

4-0 alla Salernitana, non poteva andare in maniera migliore il derby per il Benevento, che ha asfaltato i granata grazie alle reti di Maggio, Improta, Roberto Insigne e Asencio. "Un derby di gloria", è il titolo che Il Mattino dedica al successo dei sanniti, autori di una vera e propria prova di forza contro una squadra che non aveva ancora perso in questo campionato di Serie B.