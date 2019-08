Benevento, Sau al 45': "Partita dominata, ora dobbiamo chiuderla"

Marco Sau

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del primo tempo del Vigorito, dove il Benevento conduce per 1-0 sil Cittadella, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante dei sanniti Marco Sau: "Volevamo fare questo tipo di partita, abbiamo fatto primi 15 minuti di alto livello. poi abbiamo un po' mollato. Abbiamo comunque dominato la partita, adesso entriamo per cercare di chiuderla e portarla a casa. In avanti dobbiamo ancora affinare i meccanismi, ma c'è intesa".