Marco Sau

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del derby tra Salernitana e Benevento, vittorioso per 2-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante sannita Marco Sau, autore del definitivo raddoppio: "Non era per niente facile oggi, l'abbiamo preparata e giocata bene. Abbiamo dominato per lunghi tratti, fatta una gran partita. Dovevamo aspettare che loro si scoprissero per dargli il colpo finale, poi ci siamo chiusi bene. Tra noi c'è una buona intesa, è la prima cosa che serve in una squadra. Non era facile oggi perché c'erano pochi spazi, ma spero che l'intesa con Coda possa crescere ancora. Non giocavo diverse partite da tanto, quindi devo prendere ancora la condizione migliore".