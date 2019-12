Benevento, Sau porta il pallone a casa: "Stimolante battere record Juve"

© foto di Andrea Rosito

Due gol in tutto il girone d'andata, tre in quarto d'ora stasera contro l'Ascoli. E' un fine anno speciale per Marco Sau, protagonista assoluto del poker che il Benevento ha rifilato all'Ascoli. "Siamo felicissimi" ha detto l'ex attaccante del Cagliari ai microfoni di DAZN "abbiamo disputato una prima parte di stagione fantastica e stiamo seguendo alla lettera le indicazioni del nostro allenatore che sa sempre quali corde toccare per caricarci. Poter superare il record di Juventus e Sassuolo era uno stimolo in più, l'approccio alla partita vi fa capire quanta fame di risultati abbia questo gruppo. Le partite di fine anno possono sempre nascondere delle insidie, soprattutto quando hai un vantaggio importante sulle dirette concorrenti. Invece siamo stati bravissimi e ci godiamo questo momento, consapevoli però che dopo la sosta bisognerà riattaccare la spina con la testa giusta e con la mentalità operaia che ci ha sempre contraddistinto. Gol di tacco? In carriera non è la prima volta: ho visto il difensore in ritardo, è stato un gesto istintivo".