Benevento, Schiattarella al 45': "La promozione è in tasca, giochiamo per la storia"

Al termine del primo tempo della partita contro l'Empoli che potrebbe regalare la promozione matematica al Benevento, il centrocampista delle Streghe Pasquale Schiattarella ha parlato così a DAZN: "È una partita molto equilibrata, con molte occasioni da entrambe le parti. Noi comunque rientreremo in campo per vincere. La promozione ormai è in tasca, giochiamo per battere dei record e per scrivere la storia del calcio