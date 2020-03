Benevento, Schiattarella: "Torneo già vinto. Siamo unica squadra che può non giocare più"

"Mi sono affacciato al balcone in Viale Atlantici alle 13,30, proprio quando c'è il traffico maggiore: eppure in strada non c'era nessuno. Credo che Benevento stia rispondendo nel migliore dei modi".

Parola di Pasquale Schiattarella. Il centrocampista del Benevento ha parlato dalle colonne del Corriere dello Sport. Con una precisazione sulla formazione sannita: "Credo che sia l'unica squadra italiana che può anche non giocare più da qui alla fine della stagione e vincerebbe ugualmente il campionato senza conquistare più neanche un punto. Dovrebbe esserci già assegnato il trofeo della B, altro chè. Lo ha detto anche il mister: questo Benevento è una macchina perfetta, va da sola. Può mancare un po' di condizione, ma non dimentichiamoci che anche gli altri stanno fermi, ripartiremmo tutti da zero".