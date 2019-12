© foto di Federico Gaetano

Il Benevento è campione d'inverno. La squadra di Inzaghi batte 1-0 il Frosinone con un rigore siglato da Nicolas Viola. A fine gara, a Dazn, interviene il centrocampista del club campano, Pasquale Schiattarella. Queste le sue parole: "Sono contento per il risultato, era una partita importantissima, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ancora è lunga, dobbiamo fare altri punti. Non vedo l'ora che viene giovedì ed affrontare il Chievo. I tifosi sono caldi, non c'è bisogno di alcuna presentazione. 14 punti di vantaggio sul Frosinone? Il calcio è strano, nasconde delle insidie, finché l'aritmetica non ci dà la certezza dobbiamo stare sul pezzo. Questa vittoria vale molto, siamo contenti".