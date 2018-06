Benevento, sempre più vicino il rinnovo di Viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento ripartirà da Cristian Bucchi in panchina. Il nuovo allenatore punterà molto sul centrocampista Nicolas Viola, mentre Il Mattino in edicola scrive che il calciatore è in scadenza il 30 giugno 2019 ma sempre più vicino al prolungamento. In questo momento Viola è in vacanza presso la sua tenuta in Calabria, ma prima di partire per un viaggio all'estero incontrerà il Benevento accompagnato dal suo procuratore, Andrea Pasini.