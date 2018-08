Benevento, sfumato Kapustka nonostante le visite già sostenute

© foto di Federico Gaetano

Sembrava fatta per l'approdo di Bartosz Kapustka al Benevento. Invece il club sannita non è riuscito a tesserare il trequartista polacco classe '96 del Leicester, come scrive oggi Il Mattino. Il calciatore aveva sostenuto anche le visite mediche a Villa Stuart, ma la trattativa con il club inglese è saltata per il mancato accordo su costo e modalità del trasferimento.