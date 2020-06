Benevento, show del pres. Vigorito: "Io, Inzaghi e Foggia siamo da ospedale"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito dopo il pareggio con l'Empoli si è fermato ai microfoni di OttoChannelper un commento sulla partita: "Chiaro che un po' dispiace, soprattutto per la città di Benevento e i tifosi che dovranno aspettare ancora un po'. Però si è avverato quanto dicevo tanti anni fa: hanno conservato le bandiere e gli striscioni che chiesi di conservare nel giugno 2009. Ora so che la città è tutta giallorossa: voglio dire grazie a loro, ai tifosi. Anche oggi hanno mostrato affetto per i calciatori. La parola magica: "Andremo in A insieme" è arrivata a "insiem". Manca la e. Lunedì saremo a casa e saremo tutti più felici".

I festeggiamenti per la A?

"Io ho pregato i tifosi di festeggiare mantenendo il distanziamento sociale. Abbiamo fatto in modo che il pullman dei calciatori possa accedere in tutte le località della città. Invito la tifoseria a restare civili anche con le lacrime agli occhi per la gioia".

La stagione?

"Se l'Empoli dista da noi 30 punti con la squadra che ha, significa che abbiamo avuto tutto per vincere. Soprattutto il simbolo della terra del Sannio: il fatto di non mollare mai. Qualcuno un giorno ci batterà, ma dovrà sputare le sette camicie per farlo".

Quando ha capito che poteva arrivare la Serie A?

"Quando abbiamo festeggiato i 90 anni dopo il ritiro. Lì l'ho capito, perché avevo visto un gruppo che in meno di due settimane era già una squadra".



Chi è più malato di calcio tra lui, Inzaghi e il ds Foggia?

"Diciamo che abbiamo tutti e tre un posto prenotato in ospedale, siamo malati di tifo e neanche con le mascherine possiamo evitare questa malattia. Foggia e Inzaghi non sono malati di calcio, sono il calcio. Lo amano come lo amo io".

Il direttore Foggia?

"Avevamo dubbi solo per l'età, ma conoscendolo abbiamo fatto la scelta giusta. Anche perché in Italia nessuno vuole puntare sui giovani, quindi l'ho fatto io".