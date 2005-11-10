Sono bastati pochi mesi in Serie B per esplodere, far registrare il proprio record di marcature stagionali e, perché no, attirare magari l’attenzione di qualche club in vista della prossima estate. Il greco Antonis Siatounis è uno dei grandi protagonisti dell’avvio positivo del Benevento neopromosso.

Nonostante sia arrivato solo in estate, il classe 2002 si è subito integrato nella formazione del tecnico Antonio Floro Flores prendendosi una maglia da titolare alla quarta giornata e non mollandola più e ripagando la fiducia con una continuità offensiva degna di un attaccante: sono infatti cinque le reti messe a segno in 12 presenze agendo da mezzala d’inserimento grazie alla sua capacità di aggredire gli spazi e inserirsi da dietro.

Non male per un giocatore che la Serie B l’aveva solo sfiorata con il Monza, due presenze per 22’ in campo nel 2021/22, per poi scendere di categoria prima vestendo la maglia della Virtus Entella e poi quella del Potenza dove ha messo in luce le sue doti offensive con otto reti in 62 presenze. Cifre che alla luce dell’attuale rendimento sembrano lontane anni luce nonostante siano arrivate nelle ultime due stagioni. Del resto lo scorso anno i suoi gol in campionato (compresi i play off) furono gli stessi di quelli messi a segno in questa prima parte di stagione a Benevento.

Il contratto in scadenza nel 2029 mette i sanniti al sicuro da eventuali inserimenti di mercato, ma se il greco dovesse continuare così la prossima estate potrebbe rappresentare uno degli uomini mercato non solo in Serie B, ma anche per la categoria superiore.