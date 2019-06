Benevento, sondaggio per Rispoli per la difesa

© foto di PhotoViews

Dopo l’ingaggio di Filippo Inzaghi in panchina, il Benevento inizia a muoversi sul mercato. Come riportato da Il Sannio, il club giallorosso avrebbe effettuato un sondaggio per Andrea Rispoli, che il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero dal Palermo. Il giocatore avrebbe offerte anche dalla Serie A, ma la Strega ha comunque intenzione di effettuare un tentativo.