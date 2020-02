Benevento-Spezia, i convocati di Inzaghi: assenze tra difesa e centrocampo

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la gara di domani, contro lo Spezia: match in programma al "Vigorito", e valido per la 26^ giornata del campionato di Serie B.

Ovviamente assente il lungodegente Antei, e con lui, in difesa out anche Gyamfi: non al meglio Barba, ma il giocatore è annoverato tra i convocati. A centrocampo ancora ai box Tello e Vokic.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Gori, Manfredini, Montipò,

Difensori: Barba, Caldirola, Letizia, Gyamfi, Maggio, Pastina, Rillo, Tuia, Volta

Centrocampisti: Basit, Del Pinto, Hetemaj, Kragl, Improta, R. Insigne, Schiattarella, Viola

Attaccanti: Coda, Di Serio, Moncini, Sau.