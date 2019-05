© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

In attesa di capire quale sarà il futuro del Benevento, una delle squadre impegnate nei playoff promozione di Serie B, iniziano a circolare le prime voci di mercato sul tecnico dei sanniti Cristian Bucchi. Secondo quanto riportato da SkySport l'ex allenatore di Perugia e Sassuolo sarebbe finito nel mirino del Chievo, in vista della stagione del rilancio in B, e dell'Empoli qualora le strade con Andreazzoli dovessero separarsi.