© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non bastavano gli stop di Alessandro Tuia e Andres Tello, il Benevento deve adesso fare i conti con l'infortunio del centrocampista Oliver Kragl. Come riferiscono i canali ufficiali del club sannita, il calciatore ieri ha svolto una risonanza magnetica nucleare alla coscia destra, e l'esito non è stato ampiamente positivo: lesione di terzo grado al muscolo bicipite femorale. Il giocatore sarà sottoposto a cure fisioterapiche e recupero fisico-atletico.