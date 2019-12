© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Protagonista in positivo di questo primo tempo, il centrocampista del Benevento Andres Tello ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN: "Sicuramente stiamo facendo una buona partita, abbiamo trovato il vantaggio ma questa categoria insegna che non bisogna mai accontentarsi. Le gare vanno chiuse, abbiamo avuto le nostre occasioni e nella ripresa servirà la stessa mentalità. Inzaghi? Ha ragione, Morganella è già ammonito e devo puntarlo con maggiore frequenza per cercare di metterlo in difficoltà. La cosa bella è che in campo ci aiutiamo a vicenda e ci diamo indicazioni incoraggiandoci nelle difficoltà, così facendo sarà dura per tutti batterci".