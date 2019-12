© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, effettivamente l'Ascoli ha costruito un paio di buone occasioni per portarsi in vantaggio ma la nostra difesa è sempre molto attenta. Il nostro gol, naturalmente, cambia le carte in tavola e ci permetterà di vivere un secondo tempo diverso: loro dovranno necessariamente sbilanciarsi e lasciare spazi, tocca a noi sfruttarli nel migliore dei modi. Sarebbe bellissimo chiudere il 2019 con un altro successo casalingo, ma guai a pensare di averla già vinta". Così Andres Tello ai microfoni di DAZN dopo il primo tempo tra Benevento ed Ascoli chiuso con il vantaggio dei padroni di casa.