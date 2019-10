Benevento, Tello al 90': "Inzaghi ci ha dato la fiducia che mancava da tempo"

© foto di PhotoViews

Intervistato da DAZN, il centrocampista del Benevento Andres Tello ha rilasciato dichiarazioni interessanti: "Il mister mi ha detto di entrare e di spingere fino alla fine. Eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo stati bravi a crederci senza mollare nulla. Era da tanto tempo che non facevo gol, questa cosa mi darà una carica ulteriore per le prossime gare. Sappiamo benissimo quali siano i nostri obiettivi e stiamo costruendo il nostro futuro giorno dopo giorno. Mi preme ringraziare l'allenatore: era tanto tempo che noi calciatori non avvertivamo questa fiducia, sin dal primo giorno di ritiro mi ha fatto capire che punta su di me".