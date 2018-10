Benevento, Tello: "Non è un campionato facile: i ko non preoccupano"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervistato da Ottogol, Andres Tello, centrocampista colombiano in forza al Benevento, ha parlato della fase di appannamento vissuta dalla Strega, reduce da 2 sconfitte consecutive. "Non è un campionato facile - ha detto l'ex Bari -, abbiamo cominciato bene la stagione, però l'importante è avere un giusto equilibrio. Le due sconfitte non mi preoccupano, anzi credo che sia una cosa che in una stagione così lunga prima o poi doveva capitare. Meglio che sia successa adesso e devo dire che ci è servita per mettere a posto la testa e lavorare ancora più duramente. La voglia di fare bene è immensa. Qui a Benevento ho trovato un gruppo di qualità composto da tante brave persone. Sto bene con ognuno di loro e indubbiamente questo rappresenta un elemento molto importante. Personalmente devo migliorare ancora tanto: manca ancora un po' per vedere all'opera il vero Tello ma sto lavorando proprio per questo”.