Benevento, Tello: "Siamo un grande gruppo e siamo forti"

Il centrocampista del Benevento Andres Tello dopo la netta vittoria sulla Salernitana nell'anticipo di Serie B ha parlato ai microfoni di Ottopagine commentando la prestazione dei sanniti: “Abbiamo gestito molto bene la prima mezzora di gioco, poi con il gol di Maggio loro si sono sbilanciati e noi siamo stati bravi a trovare gli spazi e segnare ancora. È un successo che ci carica molto e non vediamo l'ora di scendere ancora in campo. Siamo i più forti? Sì, lo siamo e ci sentiamo tali perché in questa squadra ci sono tantissimi giocatori di grande livello e inoltre siamo un ottimo gruppo.- conclude Tello parlando dei tifosi - Ringrazio anche i tifosi che come sempre ci hanno dato una grande mano. In campo si sentono.