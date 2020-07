Benevento, Tuia: "Giocato nel modo giusto, peccato per il gol subíto"

Il difensore centrale del Benevento Alessandro Tuia è intervenuto a fine partita per commentare il pareggio per 1-1 nella sfida contro il Venezia: "Peccato subire quel gol, nato da una deviazione sfortunata. Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto, totalmente diverso rispetto a quanto visto a Crotone. Oggi dovevamo solo tornare in carreggiata ed è stato così".

Sulla condizione atletica

"Chi nel corso dell'anno ha giocato meno sta trovando maggiori difficoltà, ma siamo sempre stati una squadra composta da venticinque titolari. Ogni componente ha mostrato il proprio valore, dando un apporto fondamentale per la promozione. Dal punto di vista personale, mi sento molto bene, anche se è davvero dura giocare con queste temperature".

Sull'impostare il gioco dal basso

"Mi piace molto giocare la palla. Adesso naturalmente si può rischiare qualcosa in più, anche il passaggio più difficile. È bello giocare in questo modo e credo che sia fondamentale per il futuro".

Sulla Serie A

"Credo sia molto più facile preparare una partita della massima serie per livello e blasone delle avversarie. Adesso dobbiamo concludere nel migliore dei modi la B e poi pensare al prossimo campionato".

Dichiarazioni riportate da ottopagine.it.