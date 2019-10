© foto di PhotoViews

Alessandro Tuia, difensore del Benevento, ha commentato ai microfoni di Otto Channel la vittoria della sua squadra contro il Perugia per 1-0. “Nel primo tempo potevamo chiudere con qualche gol in più di vantaggio. Probabilmente dopo quanto successo con l’Entella, dove il pari dei nostri avversari arrivò all’ultimo. abbiamo sigillato il successo. Siamo stati bravi a portare a casa questi tre punti. Ora ci aspettano partite impegnative nei prossimi giorni, dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo. In questo momento mi sento bene fisicamente e per i primi 90’ della mia stagione sono contento”.