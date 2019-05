© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Quale futuro per Cristian Bucchi? Il tecnico non è riuscito a riportare il Benevento in Serie A, in quanto ha perso il ritorno della semifinale playoff allo stadio Vigorito contro il Cittadella. L'allenatore è in scadenza a giugno e la conferma sembra difficile, anche se - secondo quanto raccolto da Sportitalia - il club sannita e il mister si incontreranno nella giornata di venerdì per stabilire il da farsi.

Pescara ipotesi remota. Almeno al momento, per l'ex tecnico del delfino, del Perugia e del Sassuolo. Bucchi ha allenato il Pescara da marzo a maggio del 2013 in Serie A, gli abruzzesi potrebbero decidere di puntare su un altro profilo per tentare nuovamente la scalata verso la massima divisione.