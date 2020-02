vedi letture

Benevento, Vigorito: "Coronavirus? Serve decisione nazionale. Inzaghi rimane con noi"

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport, tornando anche sulle voci che volevano il club sannita interessato a Zlatan Ibrahimovic: "Ero alla ricerca di un attaccante e approfittando della presenza di Inzaghi ho chiesto se aveva ancora rapporti. Lui mi chiese se facevo seriamente e io risposi: 'Mi pare che faccia il calciatore e noi mica lo mettiamo a fare le pizze'. A quel punto Inzaghi mi spiego come Ibra non sarebbe mai venuto a Benevento perché si tratta di un campione che deve essere al centro di un mondo che ruota attorno a lui. L'obiettivo del Benevento è e rimane quello di far crescere i talenti che ancora non sono sbocciati".

Inzaghi rimane a Benevento?

"Noi amiamo avere rapporti che esulano dal semplice dialogo di lavoro. Lui aveva bisogno di un rapporto umano e credo con noi lo abbia trovato. Per me è e rimane il nostro allenatore".

Due milanisti in campania: oltre a Inzaghi a Benevento c'è Gattuso a Napoli

"A Gattuso sono legate due delle poche gioie della nostra avventura in Serie A: la vittoria a San Siro per 1-0 e il pareggio in casa nostra con la rete del nostro portiere Brignoli. Visti i precedenti direi che ci porta fortuna e spero rimanga a Napoli così il prossimo anno potremmo toglierci qualche soddisfazione nel derby"

Obiettivo futuro un Benevento in pianta stabile in A?

"Il giorno che siamo retrocessi abbiamo detto che avremmo impiegato 2/3 anni per tornare in Serie A. Forse ci metteremo due anni vista la classifica attuale e la nostra idea per il futuro è quella di costruire un collettivo che ci faccia rimanere nella massima serie lottando per la salvezza ma sempre con grande dignità e orgoglio".

Quale presa di posizione c'è da attendersi dalla Lega di Serie B su Coronavirus?

"L'idea è di capire quali siano le necessità di tutti i presidenti di B. Non possiamo ragionare regione per regione, ma come paese unito. La mia idea è quella di rispettare le scelte del governo prendendo però una decisione di carattere nazionale, valutando giorno per giorno l'evoluzione della situazione"