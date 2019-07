© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de Il Mattino, il patron del Benevento Oreste Vigorito ha tracciato un punto sul mercato, per mettere anche un freno ai tanti rumors che si sono rincorsi in questi primi giorni di mercato circa la truppa sannita:

"Benevento e Pescara per ora non hanno obiettivi in comune. Dovesse nascere qualche opportunità, saremmo pronti a discuterne. C'è grande stima. In questo momento i calciatori del Pescara non interessano al Benevento, mentre qualche calciatore del Benevento potrebbe anche interessare al Pescara, ma non alle condizioni che chiederei io e quindi non se ne fa nulla. Brugman? Se dicessi che non mi piace non sarebbe vero. Ma a me piace anche Viola, che oltre ad essere un ottimo calciatore è già nostro, e io doppioni non ne prendo più. Mancuso? Sembrerà strano, leggo il suo nome dappertutto, ma noi non lo abbiamo mai trattato Il nostro reparto avanzato per ora è ok".