Benevento, Vigorito: "Insigne? Giocatore di A prestato alla B"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato dell'acquisto di Roberto Insigne, riscattato dal Napoli. "È un calciatore di serie A prestato alla B. È stato decisivo in molte partite. Se lo abbiamo riscattato è perché crediamo molto in lui, un ragazzo che si è integrato alla grande a Benevento. Prima di andare via mi disse: mi riporti a Benevento. E io ho fatto di tutto per accontentarlo pagando una cifra non del tutto indifferente per un ragazzo ancora in fase di crescita (1,5 milioni di euro, ndr)".