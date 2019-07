Benevento, Vigorito: "Inzaghi contattato anche lo scorso anno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Il Mattino tornando sulla scelta di Filippo Inzaghi come allenatore. "Era stato contattato da noi lo scorso anno, alla fine del campionato con il Venezia. Era stato chiamato anche dal Bologna, in A, ci fece capire che non poteva perdere quel treno. Mi disse che sarebbe venuto con gioia, perché gli era rimasta sempre nell'anima la favola del mancato passaggio dal Parma al Napoli. Il cambio di direzione non fu voluto da lui e per un'intera carriera si è portato dietro l'antipatia dei napoletani".