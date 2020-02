vedi letture

Benevento, Vigorito: "Porte chiuse? Seguiremo le direttive del governo. Siamo in attesa"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito, ha parlato a OttoChannel nel corso della trasmissione "Ottogol" affrontando anche il discorso relativo all'emergenza Coronavirus: "Vorremmo optare per seguire le direttive del Governo e quanto deciso dalla Serie A. Il tutto verrà deciso nelle prossime ore. Siamo tutti in attesa, ma la prima cosa è la salute pubblica. Se dovessimo arrivare a chiedere un sacrificio ai tifosi di non assistere a qualche partita è chiaro che lo faremmo solo nell’interesse generale e per tutelare la salute di tutti". A riportarlo è TuttoBenevento.it.