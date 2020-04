Benevento, Vigorito: "Siamo in A da un paio di mesi, negarcela sarebbe un grave torto"

vedi letture

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione in corso: "Abbiamo 22 punti di vantaggio sulla zona promozione. Abbiamo 22 punti sulla terza più lo scontro diretto a nostro vantaggio; è come se noi avessimo 23 punti sulla terza classificato. Ci mancano, dopo 29 partite, quattro-cinque punti per la promozione diretta. Siamo in Serie A da qualche mese e rifiutarci questo accesso sarebbe un grave torto al sacrificio economico della società, dei tifosi e a quanti hanno permesso al Benevento di essere un fenomeno in questi mesi".