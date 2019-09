Benevento, Vigorito: "Torneremo in A, ma con un'altra organizzazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito intervistato da Radio Punto Nuovo ha parlato dei 90anni del club campano e dei suoi 13 alla guida della società: “Credo che le cose bisogna farle e non annunciarle. Ci siamo mossi bene per essere competitivi come lo siamo da 13 anni a questa parte, poi la palla è rotondo e decide lei. Quello che possiamo promettere è grande impegno e qualità per tutto l’anno, i valori sono certo che usciranno alla distanza e ci sarà modo e tempo per esprimerli sul campo. - continua Vigorito – Serie A? Ci siamo arrivati troppo presto e ne abbiamo pagato le conseguenze, ora vogliamo tornarci, ma con un’organizzazione diversa per sfruttare al massimo il nostro essere provinciale. Oggi il calcio è un po' diverso, appartiene a grandi multinazionali, un grande business. La sana passione provinciale che spinge lo spettatore allo stadio, con oltre 8.000 abbonati quest'anno, penso siano le radici di ognuno di noi. Non bisogna perderle. Noi ci mettiamo il nostro, le autorità dovrebbero guardare anche un po' verso questi club provinciali, chiediamo una più equilibrata redistribuzione”.