Benevento, Viola: "Abbiamo messo tutto, con la serenità di una squadra forte"

Il centrocampista del Benevento Nicolas Viola ha parlato ai microfoni di Ottochannel dopo il successo sul campo dell'Entella: "Per noi era una prova troppo importante - riporta ottopagine.it -. Ci abbiamo messo tutto, con la serenità di una squadra forte. Cercheremo di continuare così. Il mister ci ha inculcato questa mentalità di entrare in campo e vincere sempre: ciò che sta accadendo non succede tutti i giorni e vogliamo scrivere altri pezzi di storia di questa categoria. Penso che ogni calciatore debba avere la voglia e la giusta umiltà per poter ambire al massimo. Gli obiettivi comuni sono quelli di portare il prima possibile il Benevento in serie A, cercando mantenere questo standard altissimo. Poi ciò che succederà il prossimo anno vedremo".