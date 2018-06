Benevento, Viola al bivio: rinnovo possibile ma le richieste non mancano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sotto contratto fino al 30 giugno 2019 con il Benevento, in casa sannita tiene banco il possibile rinnovo di Nicolas Viola. La redazione di Sportitalia ha intercettato il ds delle streghe, Pasquale Foggia, che ha ammesso i contatti per il rinnovo del calciatore anche se non è certa la permanenza dell'ex Palermo e Novara in Campania. Foggia ha inoltre ammesso che Viola ha diverse offerte, senza però sbilanciarsi sulla possibile proposta proveniente dal Sassuolo.