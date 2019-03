Benevento, Viola: "Dare qualcosa in più sul piano del carattere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro l'Ascoli, il centrocampista del Benevento Nicolas Viola ha parlato ai microfoni di DAZN: "Questa squadra aveva voglia di dimostrare qualcosa e lo ha fatto. Spiace perchè è arrivato un punto mentre noi vogliamo sempre vincere. Dobbiamo dare qualcosa in più sul piano del carattere. Nella ripresa lo abbiamo fatto e dobbiamo rimetterlo in campo dall’inizio martedì".

Pari che vi lascia soddisfatti?

"Per come è arrivato sì e penso che con l’uomo in meno potevamo vincerla. E’ un punto importantissimo per noi".

Cosa vi ha detto il mister nell’intervallo?

"Il mister ci ha detto di stare tranquilli e di stare sereni. Noi siamo stati bravi a non andare in bambola. Ce la siamo cavata".