"Quello che stiamo facendo è solo frutto dell’enorme lavoro quotidiano. Inzaghi ci ha dato una mentalità vincente, facendoci capire che nulla, tuttavia, avviene per caso": esordisce così, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Nicolas Viola, bandiera del Benevento. Proprio quel Benevento che era riuscito a portare in A, ma che ha poi visto retrocedere: "L’obiettivo è vincere la B ed essere anche pronti per la massima categoria. La società ha alzato la linea d’orizzonte. Se riusciremo ad andare in A, è per rimanerci. A Oreste Vigorito avevo giurato che lo avrei portato in A. Quando siamo retrocessi, mi ha chiesto di restare per tornarci. Sono rimasto per questo, ho un altro anno e mezzo di contratto. Il rinnovo? L’unico obiettivo è la A. Mai pensato di andare via".