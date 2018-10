Benevento, Viola: "Nelle ultime gare venute fuori alcune lacune"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolas Viola ha commentato così la gara persa dal suo Benevento contro il Pescara:” Uscire da questi momenti rende la squadra più forte e consapevole. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Cercheremo di mettere qualcosa in più dal punto di vista dell'atteggiamento. Nelle ultime gare sono uscite fuori alcune lacune che dobbiamo migliorare con la serenità e il lavoro. Fisicamente stiamo bene, non abbiamo problemi in tal senso. In settimana analizzeremo i nostri errori e cercheremo di uscire da questa situazione. Il cambio? Il mister ha pensato di togliere un centrocampista per rafforzare l'attacco. Va bene così”, riporta Ottopagine.it.