Benevento, Viola sicuro: "Senza espulsioni oggi avremmo vinto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 2-2 contro l’Ascoli è intervenuto ai microfoni di Ottochannel il centrocampista del Benevento Nicolas Viola: "Cerco sempre di mettere la mia esperienza in campo soprattutto nei momenti difficili - ha esordito -. Il primo tempo di oggi non è stato positivo, mentre nella ripresa abbiamo dato qualcosa in più. Senza espulsioni avremmo vinto perché anche in dieci avevo la sensazione di essere in palla. Dispiace perché volevamo vincere, ma è sicuramente un punto positivo per come si era messa la gara. Nel secondo tempo ho giocato in tutti i ruoli, contava solo pareggiare. Sono a disposizione del mister per qualsiasi cosa. Del Pinto? E' un calciatore che conosco da molto. Per me averlo accanto è un piacere perché dà sempre il massimo. Il Carpi? Sono a disposizione. Mi sono riposato abbastanza e ho tanta voglia di giocare anche martedì”.