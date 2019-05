© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Padova: "Abbiamo affrontato una squadra in salute, sapevamo che difficoltà avremmo incontrato, siamo stati bravi fino alla fine. C'è un po' di rammarico, ma deve trasformarsi in energia positiva per i playoff che sono un campionato a parte. Siamo pronti per i prossimi impegni. Abbiamo pagato alcuni cali di concentrazione nel corso della stagione, con la giusta personalità possiamo giocarcela con chiunque. E' troppo importante andare in Serie A, ce la metteremo tutta".