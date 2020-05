Benevento, Vokic: "Mai stato felice come in questo club. Migliorato grazie a Inzaghi"

Il fantasista del Benevento Dejan Vokic intervistato dal quotidiano sloveno Ekipa ha parlato della sua difficile stagione fra l'infortunio subito e lo stop dovuto all'emergenza coronavirus che però non hanno minato il suo morale: “Non ricordo qual è stata l'ultima volta in cui sono stato felice come al Benevento, forse quando ho debuttato con il Maribor a 18 anni. Non ho giocato molto è vero, ma sto ricevendo tanto sostegno da tutta la società. E poi grazie a Inzaghi sono migliorato tanto"